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Суббота, 04.01.2020

В Хорватии открылся первый в мире Музей похмелья (Видео)

В Загребе открылся первый в мире Музей похмелья. Там собраны реальные истории людей, которые не помнят, как провели ночь после бурной вечеринки. Об этом сообщает CNN Travel. Идея создания музея возникла у студентов Рино Дубоковича и Роберты Микелич после рассказа их друга, который однажды утром нашел в кармане велосипедную педаль и не помнил, откуда она там взялась. "Я подумал, слушая его, почему бы не создать место, музей, с коллекцией таких предметов и историй. Они будут забавным образом иллюстрировать эти пьяные вечеринки и похмелье на следующий день", - сказал Дубокович. Знаменитую педаль поместили на видное место после открытия, а рядом с ней оказались дорожный знак, лестница, горшок и другие неожиданные предметы. Создатели Музея похмелья собирают истории по всему миру. Поделиться ими можно на сайте или в Facebook. Авторы лучших историй получат возможность попасть туда бесплатно. Сходить в музей без входного билета смогут и те, кто хорошо играет в дартс. Перед игрой придется выпить бокал местной ракии и надеть очки, которые создают эффект опьянения. Стандартный билет можно купить за 4 евро, студентам вход обойдется в 3,5 евро. Пока Музей похмелья сосредоточен на развлечениях, но позже создатели обещают сфокусироваться на вреде употребления алкоголя.
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Хорватия, Загреб, Музей похмелья.
10:29 Сегодня Телеграф
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