Президент Сербии отменил свой визит в Черногорию

Новости мира:Александар Вучич отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг религиозного закона.

Президент Сербии Александар Вучич отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг нового черногорского закона о свободе вероисповедания.

Об этом пишет Радио Свобода.

“Я решил не ехать, это было согласованного с (Сербским Патриархом) Иринеем ... Мы уважаем их независимость”, — сказал Вучич.

Он планировал посетить сербские церкви в Черногории на Рождество по юлианскому календарю, которое празднуют 7 января. Черногорские чиновники заявили, что его визит обострит отношения между двумя странами.

В декабре 2019 года черногорский парламент принял закон, по которому религиозные организации должны доказать право собственности на имущество, которыми они завладели до 1918 года, когда в основном православная Черногория была объединена с Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев.

Сербия утверждает, что новый закон приведет к конфискации имущества Сербской православной церкви в Черногории. Подгорица отрицает обвинения.