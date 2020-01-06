В Германии полицейские застрелили мужчину, который угрожал ножом

Новости мира:В городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом.

В городе Гельзенкирхен, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, полицейские застрелили мужчину, который бросился на них с ножом.

Об этом 6 января сообщает Welt.

"В воскресенье в Гельзенкирхене полицейский застрелил 37-летнего мужчину, который, по свидетельствам, бросился на нескольких офицеров с ножом. После убийства нападавшего расследуется возможная террористическая подоплека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с предметом в поднятой руке подошел к стражам порядка. Полиция заметила, что мужчина держал в другой руке также нож. Когда подозрительный человек не остановился, несмотря на несколько предупреждений, 23-летний правоохранитель произвел в мужчину выстрел, который стал смертельным.

Убитый оказался гражданином Турции, который проживал в Гельзенкирхене. Он уже был известен правоохранителям из-за различных насильственных преступлений. То, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар", о чем сначала появилась информация, полицейские пока не подтверждают. Проводится расследование.