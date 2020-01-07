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Скандал в польском Сенате: против спикера хотели устроить заговор

Скандал в польском Сенате: против спикера хотели устроить заговор
11:48 Сегодня Телеграф

Новости мира:Тадеуш Стащик заявил, что ему предлагали денежное вознаграждение за фальшивые показания.

В Сенате Польше случился скандал. Экс-пациент спикера Сената Томаша Гродзкого рассказал, что ему предложили заплатить за ложные обвинения против политика.

Об этом сообщается на портале Onet.pl.

Отмечается, что в в 1990-е годы Тадеуш Стащик лечился в больнице, главврачом которой был нынешний предводитель польского сената.

Мужчина рассказал, что к нему пришел неизвестный и предложил деньги за обвинения Гродзкого во взяточничестве .

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"Я не мог поверить! Правда заключается в том, что если бы не профессор Гродзкий, я был бы сегодня мертв ", - заявил Стащик.

По словам Стащика, за такие обвинения ему предложили вознаграждение в размере 5 тыс злотых (32 тыс гривен - ред.).

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Польша, Сенат, Сенат Польши, Томаш Гродзкий.
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