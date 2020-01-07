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Польша готова помочь Белоруссии "подружится" с Западом

Польша готова помочь Белоруссии "подружится" с Западом
15:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости мира:В Польше заявили, что готовы помочь Белоруссии наладить отношения с Западом, однако не будут легитимизировать режим Лукашенко.

Польша готова помогать Беларуси приблизиться к Западу, но не будет легитимизировать режим Лукашенко. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщил вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский, президент Беларуси ведет двойную политическую игру, целью которой является удержание власти.

"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, в дальнейшем слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - отметил Яблонский.

Россия возобновила поставки нефти в Беларусь

Как сообщалось ранее,, Беларусь договорилась о поставках первой партии российской нефти по цене без премии.

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Польша, Беларусь, МИД Польши, Запад.
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