Польша готова помочь Белоруссии "подружится" с Западом

Новости мира:В Польше заявили, что готовы помочь Белоруссии наладить отношения с Западом, однако не будут легитимизировать режим Лукашенко.

Польша готова помогать Беларуси приблизиться к Западу, но не будет легитимизировать режим Лукашенко. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщил вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский, президент Беларуси ведет двойную политическую игру, целью которой является удержание власти.

"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, в дальнейшем слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - отметил Яблонский.

Как сообщалось ранее,, Беларусь договорилась о поставках первой партии российской нефти по цене без премии.