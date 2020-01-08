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ЕС пока не будет эвакуировать свои миссии с Ирака

ЕС пока не будет эвакуировать свои миссии с Ирака
13:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Еврокомисиия пока не рассматривает вопрос эвакуации своих сотрудников с Ирака и Ближнего Востока.

Еврокомиссия пока не планирует эвакуировать сотрудников своих миссий в Ираке и регионе Ближнего Востока из-за обострения ситуации c безопасностью в связи с противостоянием между Ираном и США.

Об этом в среду в Брюсселе заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Важно подчеркнуть, как решительно ЕС настроен продолжать выполнение своих обязательств по Ираку. У нас есть представительство ЕС, у нас есть также гражданская миссия в Ираке - и мы не собираемся уходить", - сказал он.

"Мы настроены оставаться вовлеченными в Ираке. Потому что мы работаем в сфере, которая помогает населению Ирака, но которая также налаживает двусторонние связи между Ираком и ЕС", - добавил он.

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Стано отметил, что все сотрудники миссий ЕС находятся в безопасности и пока не звучало предложений об их эвакуации. Он добавил, что ЕС продолжает внимательно следить за ситуацией.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердил, что это был его нападение и готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.

В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.

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ЕС, Ирак, Миссия в Ираке.
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