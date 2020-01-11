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Курц представил новый состав правительства парламенту Австрии

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Курц представил новый состав правительства парламенту Австрии
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Себастиан Курц представил парламенту Австрии новых министров.

Новый федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц вместе с членами возглавляемого им коалиционного правительства в пятницу выступил перед Национальным советом Австрии, представив депутатам правительственную программу.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Участие в заседании Национального совета рядом с канцлером также приняли вице-канцлером Вернер Коглер, 14 министров и два госсекретаря. Кроме того, в зале присутствовал президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

В своем послании Курц акцентировал на том, что коалиционный пакт между возглавляемой им "Австрийской народной партией" и партией "Зеленые" вобрал в себя "лучшее из двух миров" и обе партии смогли поместить в него свои главные предвыборные обещания. О хорошем правительственном соглашении, сфокусированном на защите климата и окружающей среды, заявил и вице-канцлер, лидер "Зеленых" Вернер Коглер.

Как известно, 7 января президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник назначил и привел к присяге новый состав правительства во главе с федеральным канцлером Себастианом Курцем.

Состав нового правительства был определен во время длительных коалиционных переговоров между "Австрийской народной партией" и "Зелеными". ÖVP представлена в коалиционном правительстве 11 членами - федеральным канцлером и 10 министрами. "Зеленые" делегировали в правительство 4 человек (включая вице-канцлера). Кроме того, от обеих партий в правительство назначено по одному государственному секретарю.

Таким образом, 33-летний Курц во второй раз возглавил Совет министров Австрии, оставаясь самым молодым главой правительства в Европе. Прошлое коалиционное правительство во главе с Курцем, созданное в 2017 году между ÖVP и правопопулистской "Австрийской партией свободы" (FPÖ), было отправлено в отставку в конце мая 2019 года на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного так называемым скандалом Ибицагейт.

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Правительство, Австрия, Себастиан Курц.
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