В Италии белорус убил украинца за высказывания о Сталине

Новости мира:В Италии дальнобойщик из Беларуси убил украинца железным прутом.

В итальянском Сордьо 59-летний дальнобойщик из Беларуси избил до смерти 47-летнего украинского коллегу.

Об инциденте сообщает местное издание il Cittadino.

Издание отмечает, что мужчины остановились на стоянке для грузовых автомобилей для ночевки. Дальнобойщики вместе выпивали, в крови у обоих обнаружили алкоголь.

Между мужчинами возникла дискуссия о роли Иосифа Сталина в истории, после чего житель Беларуси ударил украинца железным прутом по голове. Украинца госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Белорусу предъявили обвинения в покушении на убийство.

Напоминаем, в Ставрополе Российской Федерации в понедельник около 11:00 пенсионер напал на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина" и членов партии в Ставрополе, требуя опубликовать статью об Иосифе Сталине.