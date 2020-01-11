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Власти Франции откажутся от повышения пенсионного возраста

Власти Франции откажутся от повышения пенсионного возраста
23:52 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава правительства Франции Эдуард Филипп готов отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет.

Глава правительства Франции Эдуард Филипп заявил о готовности отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет - решения, которое спровоцировало массовые протесты и забастовки.

Об этом сообщает AFP.

"Чтобы демонстрировать свое доверие к социальным партнерам, я готов отказаться временно от решения, которое я ранее предложил, о повышении так называемого "поворотного возраста" с 62 до 64 лет", - заявил французский премьер-министр в субботу в своем письме к профсоюзам.

Это письмо было обнародовано на фоне очередных протестов и забастовок во многих крупных городах Франции. Во время акции в Париже были, в частности, зафиксированы столкновения радикально настроенных протестующих с полицией. Группа демонстрантов с закрытыми лицами начала бить витрины магазинов и бросать в стражей порядка различные предметы. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Протесты во Франции: Макрон допускает изменения в пенсионной реформе

Как сообщалось, протесты против пенсионной реформы, анонсированной правительством страны, продолжаются во Франции с начала декабря. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Франции Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект этой реформы. Согласно проекту, предполагается объединить сложную пенсионную систему, которая, кроме общей пенсии, предусматривает специальные подходы для работников различных 42 секторов.

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Франция, Пенсионная реформа, Эдуард Филипп.
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