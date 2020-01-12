Турция будет возглавлять Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

Новости мира:Открытие Турецкого председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности пройдет 15 января.

Турция на протяжении января-апреля 2020 года будет возглавлять Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности — один из двух основных директивных органов ОБСЕ, которые заседают на регулярной основе в штаб-квартире Организации в Вене.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Председательство в Форуме, который занимается военно-политическими вопросами (прежде всего, контроль над вооружениями и укреплением доверия и безопасности), проходит на ротационной основе и длится 4 месяца. Его заседания проходят на еженедельной основе — каждую среду во дворце Хофбург.

Открытие Турецкого председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности состоится 15 января. Во время специального заседания заместитель главы МИД Турции Седат Онал представляет приоритеты и цели Турецкого председательства в этом директивном органе ОБСЕ.

Как известно, целью Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности является повышение безопасности и стабильности в военной сфере в Европе. Он призван способствовать соблюдению основных мероприятий по укреплению доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, который является ключевым документом, обеспечивающим демократический контроль над силами безопасности.

Задачей Форума также является предоставление практической помощи в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия. Форум занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; осуществляет наблюдение за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.

После начала агрессии РФ в 2014 году украинский вопрос является одним из главных во время заседаний Форума.