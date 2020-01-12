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Авиакатастрофа в Иране: королева Британии выразила соболезнования семьям погибших

Авиакатастрофа в Иране: королева Британии выразила соболезнования семьям погибших
00:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокую печаль и соболезнования по поводу катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране, в результате которой погибли 176 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление королевы в адрес генерал-губернатора Канады.

"Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная трагедия", - заявила королева Елизавета II.

Напомним: иранские военные из Корпуса стражей исламской революции официально признали, что ошибочно сбили зенитной ракетой пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины». Впервые информация об этом начала поступать еще в четверг из различных источников в спецслужбах, в том числе американских. При этом Иран сначала назвал информацию о сбитии самолета МАУ своими военными «лживыми слухами».

Как известно, в результате этой трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

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Авиакатастрофа, Великобритания, Иран, МАУ, Елизавета II, Королева Великобритании.
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