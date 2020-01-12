ЕС в очередной раз осудил смертные приговоры в Беларуси

Новости мира:Евросоюз осудил два смертных приговора в Беларуси.

Евросоюз осудил еще два смертных приговора, вынесенных 10 января региональным судом в городе Могилев, что в Беларуси.

Соответствующее заявление официального представителя ЕС Питера Стано обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"10 января 2020 года региональный суд Могилева в Беларуси объявил два смертных приговора братьям Илье и Станиславу Костевым. Эти два смертных приговора следуют за тремя смертными приговорами, которые были вынесены в 2019 году. Три приговора были выполнены в прошлом году, и всего четыре человека сейчас находятся в «очереди на смерть». Напоминая резолюцию Совета ЕС от 2016 года, которая осуждает применение смертной казни в Беларуси, Европейский Союз подтверждает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении представителя ЕС

Евросоюз отметил, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которая гарантируется Универсальной Декларацией по правам человека и является жестоким, антигуманным и унизительным наказанием. Высшая мера наказания не способна быть средством для сдерживания преступлений, а ошибки правосудия в таких случаях являются необратимыми.

"Введение моратория на казни в Беларуси могло бы стать позитивным шагом к отмене смертной казни", - отмечается в заявлении представителя ЕС.

Напоминаем, два новых смертных приговора в Беларуси также осудили в Совете Европы.