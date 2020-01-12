В Турции надеются на постоянное прекращение огня в Сирии и Ливии

Новости мира:Турция призывает стороны конфликта в Сирии и Ливии соблюдать "режим тишины".

В Анкаре призывают соблюдать режим прекращения огня в Сирии и Ливии, который вступил в силу сегодня в полночь.

"Надеемся, что режим прекращения огня, установленный этой ночью в Идлибе, будет постоянным", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Похожие надежды в Анкаре выразили в отношении Ливии, где также было договорено о прекращении огня, и стороны конфликта это подтвердили.

Сегодня в Стамбуле запланирована встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем, в ходе которой планируется обсуждение ситуации в стране, в частности после установления режима прекращения огня.

Как ранее сообщало агентство, ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи, который ввели с 00 час. 01 мин. 12 января. Однако уже утром представитель ливийской национальной армии фельдмаршал Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска Ливии нарушили перемирие.