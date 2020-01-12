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МИД Австрии прокомментировал санкции США против "Северного потока-2"

МИД Австрии прокомментировал санкции США против "Северного потока-2"
23:57 Вс, 12 Январь 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает санкции США против "Северного потока-2" неприемлемыми.

Австрия отвергает экстерриториальный эффект санкций США против российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью австрийской газете Die Presse, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо", - заявил австрийский министр, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции против фирм, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2" по дну Балтийского моря в обход Украины.

По убеждению Шалленберга, американские санкции "вовлечены не против того проекта", поскольку "Северный поток-2" призван "содействовать диверсификации энергоснабжения".

"Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики", - заявил глава МИД Австрии.

Комментируя утверждение о том, что США хотят продавать свой сжиженный газ, Шалленберг заявил, что "у Европы - другие интересы".

По его словам, Европа и США принадлежат к одной семье ценностей", но нельзя жить, используя методы, как 30 лет назад: "Мир стал многополярным. В собственных интересах ЕС лучше взвесить свои возможности – от торговли и обороны к политике развития".

Как известно, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов Nord Stream 2 и "Турецкий поток".

После этого швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для Nord Stream 2, прекратила работы.

Ранее предполагалось, что газопровод "Северный поток-2" для поставки газа в Европу в обход Украины будет запущен до конца 2019 года. В начале декабря 2019 года компания-оператор признала, что объект не удастся завершить в запланированные сроки и оценивала задержку в достройке в несколько месяцев.

Газопровод Nord Stream 2 строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками российского газопровода являются США, Польша и страны Балтии.

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США, Россия, Австрия, Северный поток-2.
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