Шалленберг: Австрия всегда выступала за сохранение диалога с РФ

Новости мира:МИД Австрии Александр Шалленберг: Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России.

Австрия выступает за диалог с Россией, невзирая на незаконную аннексию ею Крыма и войну на Востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью австрийской газете Die Presse, сообщает корреспондент Укринформа.

"Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России. Австрия всегда выступала за сохранение диалога, даже если мы отвергаем аннексию Крыма вопреки международному праву и войну на востоке Украины", - заявил он, комментируя вопрос о том, правильным ли является призыв президента Франции к сближению между Европой и Россией.

По мнению австрийского министра, Россия является "важным партнером в Европе".

При этом журналист Die Presse указал на то, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на IТ-систему МИД Австрии, на что Шалленберг заявил, что это пока лишь "медийные предположения", однако, когда будет точно установлено происхождение атаки, то Австрия "отреагирует должным образом".

Напоминаем, 7 января президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге новое правительство во главе с федеральным канцлером Себастьяном Курцом. Состав правительства был определен во время длительных коалиционных переговоров между "Австрийской народной партией (ÖVP) и "Зелеными". ÖVP представлена в коалиционном правительстве 11 лицами — федеральным канцлером и 10 министрами. "Зеленые" делегировали в правительство 4 человек (включая вице-канцлера). Кроме того, от обеих партий в правительство назначено по одному государственному секретарю.

В коалиционной программе, в частности, указано, что новое правительство Австрии поддерживает продление санкций Евросоюза против России и нацелено на экономическое и политическое сближение Украины с Европой. В то же время, в документе указывается на то, что в случае достижения прогресса в реализации Минских договоренностей следует рассмотреть возможность постепенного снятия санкций с РФ.