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В Испании новое правительство приняло присягу

В Испании новое правительство приняло присягу
14:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Члены нового Кабинета министров Испании приняли присягу.

Двадцать два министра нового правительства Испании в понедельник приняли присягу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Король Фелипе VI председательствовал на короткой церемонии, которая ознаменовала начало правления нового Кабмина во главе с лидером социалистов и премьер-министром Педро Санчесом. Один за другим 22 министра обещали соблюдать Конституцию Испании и быть верными монарху.

Пять членов нового правительства представляют партию Unidas Podemos, которая выступает против жесткой экономии. Лидер этой партии Пабло Иглесиас является одним из четырех заместителей премьер-министра в новом расширенном кабинете.

Санчес поставил цель новой администрации провести социальные реформы, добиться устойчивого экономического роста и диалога с сепаратистами в Каталонии.

Санчес возглавит правительство меньшинства в Испании

Санчес был вынужден принять в правительство членов партии Unidas Podemos после того, как на повторных выборах в ноябре потерял позиции.

Чтобы добиться одобрения парламента для формирования нового правительства меньшинства, он также должен был согласиться на начало переговоров с сепаратистским региональным правительством Каталонии, которое хочет отколоться от Испании. Это принесло ему серьезную критику со стороны трех правоцентристских оппозиционных партий.

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Испания, Педро Санчес, Правительство Испании, Пабло Иглесиас.
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