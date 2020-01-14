Каналы Венеции почти полностью пересохли (Видео)

Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью пересохли. Об этом сообщает BBC. Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина была совсем другой: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов. Город, основанный на 118 небольших островах, соединен каналами и более чем 400 мостов. Напомним, в середине ноября Венеция страдала от наибольшего подъема воды за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решили ввести в городе чрезвычайное положение.