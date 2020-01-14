Скачать
Вторник, 14.01.2020
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм

Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости

Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости
15:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался предоставить шотландскому парламенту право назначить второй референдум о независимости Шотландии.

Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, сообщил во вторник британский премьер Борис Джонсон в своем письме первому министру Шотландии Николе Стерджен.

"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", - отметил Джонсон.

"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственный в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - говорится в заявлении Джонсона.

В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии.

Вмешательство РФ: Джонсон распорядился опубликовать отчет

Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия - Шотландская национальная партия - получила 48 мест из 59, на которые в Палате общин британского парламента имеет право Шотландия.

Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.

"Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление", - заявляла Стерджен.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Референдум, Борис Джонсон, Референдум о независимости, Николе Стерджен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
03 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
05 "Привет отпуск": Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине заработала еще одна платежная система: что о ней известно
В Украине заработала еще одна платежная система
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь