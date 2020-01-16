Турция начала перебрасывать войска в Ливию

Новости мира:Эрдоган объявил о начале переброски войск в Ливию.

Турция начинает отправлять войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая в Анкаре, Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности на юге, в том числе в Ливии.

Его заявление прозвучало за несколько дней до саммита в Берлине, на котором будет рассматриваться ливийский конфликт. Эрдоган должен встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии в воскресенье.

Он также сказал, что Турция начнет предоставлять лицензии на разведку и бурение в восточной части Средиземного моря в 2020 году в соответствии с морским соглашением с Ливией.

12 января вступил в силу режим прекращения огня между международно признанным правительством Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

На этой неделе в Москве между этими сторонами проходили переговоры, по итогам которых Саррадж подписал официальное соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для изучения документа, однако позже покинул российскую столицу, так и не подписав документ.

Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи.