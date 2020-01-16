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Президент Евросовета впервые поговорил с Путиным: подняли тему Украины

Президент Евросовета впервые поговорил с Путиным: подняли тему Украины
20:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Европейского совета Мишель в первом телефонном разговоре с Путиным подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

Президент Европейского Совета Чарльз Мишель в своем первом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил позицию ЕС в отношении полного выполнения Минских договоренностей и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в сообщении Европейского совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Во время первого контакта между Чарльзом Мишелем в качестве президента Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС в отношении полного выполнения Минских соглашений; он отметил Парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в Нормандском формате и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

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Телефонный разговор между президентами состоялся в четверг, 16 января, накануне проведения конференции, посвященной Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

Во время общения стороны также обсудили ситуацию в Ливии и на Ближнем Востоке.

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Украина, ЕС, Владимир Путин, Европейский Совет, Чарльз Мишель.
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