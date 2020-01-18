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Сенат Польши отклонил судебную реформу

Сенат Польши отклонил судебную реформу
02:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: gov.pl

Новости мира:В Польше отклонили скандальную судебную реформу.

Сенат Польши, в пятницу, 17 января, отклонил противоречивую судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм.

Против законопроекта высказался 51 сенатор, тогда как поддержали его 48 представителей верхней палаты парламента, в котором незначительное преимущество имеют оппозиционные силы, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В целом же в Сенат входят 100 законодателей. Законопроект, предложенный правящей партией "Право и справедливость" (ПиС), предусматривает возможность увольнения и применения других дисциплинарных мер в отношении судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений и кадровые назначения.

Впрочем, последнее слово относительно спорного законопроекта должен сказать Сейм Польши, куда документ теперь будет возвращен. В ПиС уже заявили, что, несмотря на отклонение законопроекта Сенатом, партия намерена принять его. После этого документ должен подписать президент страны Анджей Дуда, который также является членом этой политсилы.

Напоминаем, 20 декабря Сейм Польши одобрил противоречивую судебную реформу, которую критикует Европейская Комиссия. Правящая партия немного смягчила свои требования, удалив из законопроекта норму, обязывающую судей раскрывать свои настоящие имена в социальных сетях, в которых они представлены под псевдонимами.

В ПиС уверяют, что новая судебная реформа поможет избежать хаоса в правовой системе. Между тем, Европейская Комиссия неоднократно критиковала Польшу за судебную реформу.

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Польша, Судебная реформа, Сента.
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