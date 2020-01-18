Еврокомиссия будет участвовать в Берлинской конференции по Ливии

Новости мира:Еврокомиссия примет участие в Берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

Руководство Еврокомиссии примет участие в Берлинской конференции по урегулированию в Ливии, которая состоится 19 января.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем президент (Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель примут участие в конференции по вопросам Ливии в воскресенье 19 января. Такое мощное присутствие ЕС - подтверждение факта, что Ливия является приоритетом для Евросоюза, который намерен играть важную и активную роль на всех уровнях для достижения и продолжение стабильного прекращения огня и для прокладывания пути к политическому решению продолжающегося конфликта», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Евросоюз готов мобилизовать все инструменты и ресурсы, чтобы гарантировать полное выполнение решений конференции. В то же время, Брюссель предоставит решительную поддержку работе специального представителя ООН по вопросам Ливии Гасана Саламе и Вспомогательной миссии ООН в этой стране (UNSMIL).

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель инициировала проведение 19 января в Берлине Международной конференции по вопросам мирного урегулирования в Ливии на уровне глав государств и правительств.

Приглашение на форум отправлено в США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Республику Конго, Италию, Египет, Алжир, а также в ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лигу арабских государств.

Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Шалифа Хафтар также приглашены в Берлин.