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Антироссийские санкции: Польша пытается преодолеть сопротивление Кипра

Антироссийские санкции: Польша пытается преодолеть сопротивление Кипра
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Польша хочет наложить санкции на российских чиновников преодолевая сопротивление Кипра.

Польша при поддержке нескольких стран ЕС хочет преодолеть сопротивление Кипра и наложить санкции на семерых российских чиновников за проведение Россией осенних выборов в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Польское радио со ссылкой на собственные источники.

“... Согласие стран ЕС в этом деле в прошлом году не было достигнуто из-за сопротивления Кипра. Польша, которую поддерживают несколько стран, пытается решить эту проблемную ситуацию”,- отмечает радио.

Как отмечается, ЕС признал нелегальными осенние выборы России в Крыму, поскольку это нарушает международное право в связи с принадлежностью полуострова Украине.

Тогда Польша выступала за включение семерых россиян, которые отвечали за проведение выборов в Крыму, в санкционный список с запретом въезда в ЕС и замораживание их счетов на территории Сообщества. Страны ЕС тогда согласились на это, но на техническом уровне введения санкций свои замечания высказал Кипр.

“Польша, которую поддерживают более 10 стран, пытается разделить эти два вопроса, чтобы санкции ЕС за нелегальные выборы в Крыму вступили в силу как можно скорее”, - подчеркивает Польское радио.

Напомним: много европейских дипломатов связывали сопротивление Кипра с желанием решить совершенно другой вопрос: наложить санкции на лица, которые отвечали за бурение Турцией в территориальных водах Кипра. На это не хотели согласиться некоторые страны ЕС, следовательно Кипр заблокировал вопрос наложения санкций на россиян.

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Кипр, Польша, Санкции, РФ.
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