Джонсон определился, как в Британии будут отмечать Brexit

Новости мира:В Британии объявили расписание мероприятий в последний день перед Brexit-ом

Премьер Британии Борис Джонсон проведет выездное заседание правительства, после чего выступит с обращением к нации вечером 31 января, в последний день перед официальным выходом страны из Европейского Союза.

Об этом сообщил в пятницу британское правительство, передает ВВС.

"На Даунинг-стрит заявили, что премьер-министр будет председательствовать на заседании кабинета на севере Англии (за пределами Лондона – ред.) на протяжении всего дня, где будет обсуждаться увеличение "процветания и возможностей", - отмечается в сообщении.

Вечером 31 января Борис Джонсон выступит со специальным обращением к нации.

Кроме того, в Британии по случаю выхода из Европейского Союза ожидается выпуск памятной монеты номиналом в 50 пенсов, на которой будет выгравирован девиз "мир, процветание и дружба со всеми странами". Ожидается, что премьер Джонсон станет одним из первых, кто получит этот атрибут на память.

Ожидается, что рабочая резиденция премьер-министра на Даунинг Стрит, а также главная резиденция английских монархов на Уатхолл в Лондоне вечером этого дня будет украшена иллюминацией часов, который будет вести отсчет времени до Brexit.

Как известно, в июне 2016 года на референдуме в Великобритании 52% граждан высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза.