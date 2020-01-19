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В Берлине стартовала международная конференция по Ливии

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В Берлине стартовала международная конференция по Ливии
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Международная конференция по Ливии начала работу в столице Германии.

В Берлине открывается международная конференция по Ливии, по итогам которой ожидается подписание совместного документа с 55 пунктов.

В конференции принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Франции Эмманюэль Макрон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, РФ Владимир Путин, Алжира Абдулмеджид Таббун, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Республики Конго Дени Сассу-Нгессо; премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Италии Джузеппе Конте, кронпринц Абу-Даби шейх Мухаммад бин Заид аль Нахайян, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Китая Ян Цзечи, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттер, руководители Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств, а также представители сторон конфликта - премьер-министр Ливии Фаиз аль-Саррадж и генерал Халифа Хафтар.

Последним в Ведомство канцлера прибыл Путин, за несколько минут до него - Эрдоган.

ФРГ пытается быть медиатором в процессе мирного урегулирования в Ливии, начав "Берлинский процесс".

До этого времени произошло уже несколько международных конференций по Ливии: 13 декабря 2015 в Риме, 16 мая 2016 в Вене, 29 мая 2018 года в Париже, 12-13 ноября 2018 в Палермо.

13 января 2020 года в Москве находились глава ПНС Фаиз Саррадж и командующий ЛПА Халифа Хафтар. Ожидалось, что они подпишут соглашение о прекращении огня. Саррадж поставил подпись под документом, однако Хафтар отказался и покинул Москву.

Перед началом конференции влиятельное немецкое издание Die Welt написало, что для канцлера Меркель главной задачей на этой конференции является недопущение на ливийской территории "сирийского сценария" (как известно, в Сирии решающей силой при урегулировании стала Россия). "Для канцлера целью является также не допустить второго триумфа Путина", - пишет автор.

Помпео и Чавушоглу обсудили мирный процесс в Ливии

Он отмечает, что в случае, если участники переговоров согласятся не поддерживать одну из сторон конфликта в Ливии, это станет огромным успехом Ангелы Меркель и крупнейшим внешнеполитическим достижением ФРГ с момента заключения соглашения о беженцах между ЕС и Турцией в 2016 году.

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Сирия, Турция, ФРГ, Ливия, Берлин, Международная конференция по Ливии.
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