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Джонсон сообщил Путину о невозможности нормализации отношений

Джонсон сообщил Путину о невозможности нормализации отношений
23:56 Вс, 19 Январь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Джонсон к Путину: Не будет нормализации отношений до тех пор, пока РФ не откажется от дестабилизирующих действий.

Премьер Великобритании Борис Джонсон на встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Москва не откажется от "дестабилизирующих действий".

"Премьер министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, угрожающих Великобритании и ее союзникам, а также - безопасности наших граждан и нашей коллективной безопасности", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит.

Джонсон также подчеркнул, что нельзя допустить повторения инцидентов, подобных тому, который произошел в Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Британская сторона, как сообщалось, возложила ответственность за это на РФ.

"Премьер-министр заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран".

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Берлин, Борис Джонсон, Владимир Путин.
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