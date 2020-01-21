Скачать
Вторник, 21.01.2020
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Климкин об изменениях Конституции РФ: Кремль будет играть на опережение
Климкин: Кремль будет играть на опережение
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)

НАТО: Украина правильно реагировала на сбивание самолета МАУ

НАТО: Украина правильно реагировала на сбивание самолета МАУ
15:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:Дмитрий Кулеба говорит, что в НАТО считают позицию Украины в вопросе сбитого украинского самолета правильной.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО положительно оценили реакцию украинской власти после сбивания украинского самолета в Иране.

Об этом он сказал в интервью украинской службе Deutsche Welle после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

"Сегодня и руководство Альянса, и многие союзники очень положительно отметили то, как Украина отреагировала на сбивание украинского самолета в Иране. Они отметили, что мы отреагировали принципиально и одновременно без эмоций, достойно, с уважением к жертвам. Это тот стиль, который соответствует их видению, их стандартам", - сказал вице-премьер.

В Стокгольме прогремел взрыв: есть пострадавшие

Он отверг критику в адрес Зеленского о том, что украинская власть не выступила с активной позицией в то время, как западные союзники уже вовсю заявляли о доказательствах сбивания самолета.

"У партнеров на тот момент был доступ к конкретным данным разведок. Кстати, если бы мы были частью программы расширенных возможностей НАТО, то обмен этими разведданными был бы более оперативным и эффективным", - сказал вице-премьер.

Кулеба отметил, что внутри страны и за ее пределами – "противоположные восприятия позиции Украины относительно самолета".

"Внутри власть критикуют, а за рубежом – хвалят за принципиальность и взвешенность", - заявил Кулеба.

Напомним, мужчина хотел устроить взрыв в центре Хельсинки и поделился своими планами с товарищем, который сообщил в полицию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Иран, Тегеран, Украинский самолет, Дмитрий Кулеба, Самолет МАУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
03 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
04 В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
05 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
&quot;Особенные&quot;: актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
"Особенные": актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь