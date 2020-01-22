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Впервые в истории: президентское кресло Греции досталось женщине

Впервые в истории: президентское кресло Греции досталось женщине
14:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Президентом Греции по итогам голосования стала Екатерина Сакелларопулу.

Депутаты парламента Греции избрали президентом страны Екатерину Сакелларопулу, которая до этого занимала пост председателя Государственного совета, сообщает греческое издание "Катимерини".

"За" кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовал 261 из 300 парламентариев.

К выполнению обязанностей новый президент Греции приступит 13 марта.

Сакелларопулу стала первой женщиной, занявшей пост президента Греции.

Агентство Associated Press отмечает, что в Греции исторически очень небольшое число женщин занимают высокие посты в политической сфере. В частности, в настоящий момент 17 из 18 высокопоставленных должностей в правительстве занимают мужчины.

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Президент в Греции избирается на пять лет, не обладает значительными полномочиями. Политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра.

На посту президента Греции Сакелларопулу сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал этот пост с 13 марта 2015 года.

Поздравления избранному президенту Греции направил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Я хочу поздравить Екатерину Сакелларопулу с ее избранием на пост нового президента Греции. Избранием первой женщина на пост главы государства - это великолепный сигнал. Я верю, что Греция продолжит способствовать дальнейшему развитию Евросоюза", - написал Мишель в Twitter.

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Греция, Выборы, Президентские выборы, Екатерина Сакелларопулу.
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