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Сток: Большинство стран Интерпола не способны противостоять киберпреступлениям

Сток: Большинство стран Интерпола не способны противостоять киберпреступлениям
20:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Большинство стран-членов Интерпола имеют недостаточные возможности для борьбы с киберпреступностью.

Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Наверное, 70-80 процентов наших стран-членов и их полицейские органы или слабые, или вообще не имеют возможностей для противодействия киберпреступности", - сказал руководитель международной полицейской организации.

Он отметил, что Интерпол уделяет значительное внимание кибербезопасности с целью усиления возможностей и сбора наибольшего объема информации в этой сфере.

Полиция задержала иностранца, которого искал Интерпол за участие в ИГИЛ

В то же время, добавил Сток, функционирование международной полицейской организации базируется на принципе национальных суверенитетов и законодательства стран-членов.

При этом, по словам генсекретаря, Интерпол испытывает недостаток общих стандартов в борьбе с киберпреступностью.

"В политическом измерении эта ситуация остается достаточно сложной, включая проведение транснациональных операций", - сказал руководитель Интерпола.

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Все по теме:

Интерпол, Давос, Всемирный экономический форум, Юрген Сток.
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