Министр Италии в Давосе: В следующие 70 лет НАТО должно меняться

Новости мира:Итальянский министр по европейским вопросам Винченцо Амендола: НАТО должно меняться.

В последующие 70 лет своего существования НАТО должно меняться и подумать, куда дальше инвестировать свои силы и возможности.

Об этом в ходе дискуссионной панели "Будущее НАТО" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил итальянский министр по европейским вопросам Винченцо Амендола, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“НАТО в следующие 70 лет должно подумать, куда дальше инвестировать: речь идет не только о геополитике и вопросах безопасности, а надо смотреть на 360 градусов... Мы должны больше говорить о новых технологиях, об изменениях климата, о новом партнерстве", - подчеркнул Амендола.

По его убеждению, успех НАТО заключается в двух аспектах: ценностях Альянса и его направленности, в соответствии с преамбулой Вашингтонского договора, в защиту либеральной демократии, а также лидерстве.

Итальянский министр отметил, что развивая оборонные возможности ЕС, нельзя Сообщество противопоставлять НАТО, ведь именно Альянс является самым важным военным блоком.