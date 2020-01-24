Скачать
Пятница, 24.01.2020
Коболев назвал преимущества для Европы от использования украинской ГТС
Коболев назвал преимущества для Европы от использования украинской ГТС
Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn
Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога
Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога

Министр Италии в Давосе: В следующие 70 лет НАТО должно меняться

Министр Италии в Давосе: В следующие 70 лет НАТО должно меняться
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Итальянский министр по европейским вопросам Винченцо Амендола: НАТО должно меняться.

В последующие 70 лет своего существования НАТО должно меняться и подумать, куда дальше инвестировать свои силы и возможности.

Об этом в ходе дискуссионной панели "Будущее НАТО" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил итальянский министр по европейским вопросам Винченцо Амендола, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“НАТО в следующие 70 лет должно подумать, куда дальше инвестировать: речь идет не только о геополитике и вопросах безопасности, а надо смотреть на 360 градусов... Мы должны больше говорить о новых технологиях, об изменениях климата, о новом партнерстве", - подчеркнул Амендола.

По его убеждению, успех НАТО заключается в двух аспектах: ценностях Альянса и его направленности, в соответствии с преамбулой Вашингтонского договора, в защиту либеральной демократии, а также лидерстве.

Итальянский министр отметил, что развивая оборонные возможности ЕС, нельзя Сообщество противопоставлять НАТО, ведь именно Альянс является самым важным военным блоком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Давос, Винченцо Амендола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
03 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
04 Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
05 Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал о поездке в Давос
Гончарук рассказал о поездке в Давос
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь