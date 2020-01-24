В Германии запретили правоэкстремистскую группировку

Новости мира:МВД Германии запретил неонацистскую группировку.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер 23 января запретил правоэкстремистскую группировку Combat 18.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Федеральный министр внутренних дел запретил и распустил сегодня правоэкстремистскую группировку "Combat 18 Deutschland"", - говорится в прессрелизе.

Утром в четверг полиция обыскала несколько объектов в шести федеральных землях — Гессене, Бранденбурге, Тюрингии, Мекленбурга-Передней Померании, Северном Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце.

Были конфискованы мобильные телефоны, ноутбуки, носители, звуковые носители, предметы, которые приравниваются к оружию, одежду, нацистская символика и пропагандистские материалы. Группа также "производила и распространяла музыку с правым экстремистским содержанием".

"Деятельность группировки противоречит уголовному кодексу и направлена против конституционного строя", - отмечается в сообщении.

По выводам органов безопасности, группировка насчитывает 20 членов по всей стране.

"Сегодняшний запрет — это четкий посыл: правый экстремизм и антисемитизм не имеют места в нашем обществе... Правый экстремизм и антисемитизм представляют значительную опасность для нашего свободного общества", - прокомментировал свое решение министр Зеегофер.

Напомним: Combat 18 Deutschland - неонацистская, расистская и ксенофобская организация связанная с группировкой Combat 18, основанной в 1992 году в Великобритании. Благодаря своей "харизме", она является примером для подражания среди правых экстремистов и считается символом насильственного правого экстремизма.

Сегодняшняя запрет уже 18-й по счету. Предыдущий подобный акт выдали в феврале 2016 года, когда была запрещена и распущена группа "Weisse Wölfe Terrorcrew".