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Пятница, 24.01.2020
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Это случилось: ЕС подписал Brexit-соглашение

Это случилось: ЕС подписал Brexit-соглашение
10:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал в Twitter Шарль Мишель.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - добавил он.

Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

В ЕС успешно преодолели первый этап Brexit

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.

Пресс-служба Совета ЕС при этом сообщила, что "как только Европейский парламент даст свое согласие, совет по письменной процедуре примет решение о заключении соглашения от имени ЕС".

Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

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ЕС, Великобритания, Брюссель, Британия.
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