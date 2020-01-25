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Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло (Видео)

Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло (Видео)
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Сильное землетрясение на востоке Турции унесло жизни 18 человек.

В результате сильного землетрясения магнитудой 6,8 на востоке Турции в провинции Елязиг уже погибли 18 человек.

Об этом передает Daily Sabah со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Он также уточнил, что в результате стихийного бедствия несколько зданий были разрушены, многие были повреждены. При этом губернатор провинции Елязиг Четин Октай Калдирим сообщил о ранении по меньшей мере 225 человек.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже на глубине 6,75 километра. После первого толчка последовали другие с меньшей магнитудой от 5,4 до 3,5. Землетрясение также ощущалось на севере Сирии и Ирака.

Обновлено!

Как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на МВД Турции, количество раненых по состоянию на 1 час ночи по киевскому времени составляло более 400 человек.

Напомним: землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (19.55 по Киевскому времени) вблизи города Сивридже провинции Елазиг на востоке страны.

На месте работают спасатели, эксперты предупреждают о возможном повторении толчков.

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Турция, Землетрясение.
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