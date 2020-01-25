Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память жертв разрушительного землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на похоронах жертв землетрясения на востоке Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

"Президент Реджеп Эрдоган в субботу посетил похороны двух жертв землетрясения в восточной провинции Элязыг", - говорится в сообщении.

Не менее 22-х человек погибли и более 1200 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,8 в ночь на пятницу. Толчки почувствовали также в соседних странах Сирии и Грузии.

Эрдоган пообещал, что государство будет действовать быстро для спасения людей и восстановления инфраструктуры.

"Мы никого не оставим без помощи в районах, пострадавших от землетрясения", - сказал Эрдоган.

Напоминаем, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции.

После землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции увеличилось до больше чем 20 человек.