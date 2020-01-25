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Смертельное землетрясение в Турции: количество жертв возросло до 29

Смертельное землетрясение в Турции: количество жертв возросло до 29
23:52 Сб, 25 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате землетрясения в Турции погибло 29 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 29 человек.

Об этом сообщает Anadolu в Twitter.

"Число погибших в Турции увеличилось до 29, сообщает местная спасательная служба", - говорится в посте.

Напоминаем, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции.

После землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Толчки почувствовали также в соседних Сирии и Грузии.

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Турция, Землетрясение.
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