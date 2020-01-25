Смертельное землетрясение в Турции: количество жертв возросло до 29

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 29 человек.
Об этом сообщает Anadolu в Twitter.
"Число погибших в Турции увеличилось до 29, сообщает местная спасательная служба", - говорится в посте.
Напоминаем, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции.
После землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Толчки почувствовали также в соседних Сирии и Грузии.