Смертельное землетрясение в Турции: количество жертв возросло до 29

Новости мира:В результате землетрясения в Турции погибло 29 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 29 человек.

Об этом сообщает Anadolu в Twitter.

"Число погибших в Турции увеличилось до 29, сообщает местная спасательная служба", - говорится в посте.

Напоминаем, землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции.

После землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Толчки почувствовали также в соседних Сирии и Грузии.