Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
26 января - приметы и обряды в Ермилов день
26 января - приметы и обряды в Ермилов день

Завод Tesla под Берлином: почему протестуют местные жители

Завод Tesla под Берлином: почему протестуют местные жители
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Жители муниципалитета Грюнхайде протестуют против строительства завода Tesla.

Жители местности Грюнхайде земли Бранденбург, недалеко от немецкой столицы Берлина, высказались против планов Илона Маска построить вблизи с ними новый завод Tesla.

Маск отреагировал на недовольство, сообщает Spiegel.

"На фоне местных протестов против запланированного строительства фабрики Tesla в Бранденбурге высказался генеральный директор Илон Маск", - говорится в сообщении.

Спор возник из-за того, что в заявительных документах в соответствии с Федеральным законом о контроле над выбросами, в Tesla указали, что нуждаться в 372 кубических метров воды за час из общественной сети питьевой воды. Жители опасаются угрозы для общественного питьевого водоснабжения.

Маск заверил, что его завод не будет употреблять столько воды ежедневно.

"Это может быть редкий случай пикового использования, но ничего такого не будет происходить ежедневно", - заявил он.

Стоимость компании Tesla достигла 100 миллиардов долларов

Глава компании также прокомментировал критику в отношении планируемой вырубки 300 га леса под завод. Маск заявил, что в этой местности нет естественного леса кроме посадок деревьев, специально предназначенных для производства картона, лишь небольшая часть из которых будет использована под фабрику.

Планируемое строительство завода американского производителя электромобилей Tesla уже давно живо обсуждается жителями общины в районе Одер-Шпрее. Около 200 человек недавно протестовали против строительства. После этого Tesla начала общественную кампанию по информированию жителей и предоставлению им возможности для обсуждения темы.

Как сообщалось, договоренность о строительстве первого в Европе завода Tesla была достигнута в прошлом году. Производитель электромобилей хочет собирать на начальном этапе 150 тысяч, а впоследствии до 500 тысяч транспортных средств в год, включая модели 3 и Y.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Tesla, Илон Маск, Грюнхайде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет
04 Авиакатастрофа МАУ: почему Иран не закрыл воздушное пространство
05 Тяга к сладкому: о чем может говорить сильное желание десерта после еды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Самолет Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X совершил первый полет
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
LG планирует отказаться от флагманской серии смартфонов G
LG планирует отказаться от флагманской серии смартфонов G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь