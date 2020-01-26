Завод Tesla под Берлином: почему протестуют местные жители

Новости мира:Жители муниципалитета Грюнхайде протестуют против строительства завода Tesla.

Жители местности Грюнхайде земли Бранденбург, недалеко от немецкой столицы Берлина, высказались против планов Илона Маска построить вблизи с ними новый завод Tesla.

Маск отреагировал на недовольство, сообщает Spiegel.

"На фоне местных протестов против запланированного строительства фабрики Tesla в Бранденбурге высказался генеральный директор Илон Маск", - говорится в сообщении.

Спор возник из-за того, что в заявительных документах в соответствии с Федеральным законом о контроле над выбросами, в Tesla указали, что нуждаться в 372 кубических метров воды за час из общественной сети питьевой воды. Жители опасаются угрозы для общественного питьевого водоснабжения.

Маск заверил, что его завод не будет употреблять столько воды ежедневно.

"Это может быть редкий случай пикового использования, но ничего такого не будет происходить ежедневно", - заявил он.

Глава компании также прокомментировал критику в отношении планируемой вырубки 300 га леса под завод. Маск заявил, что в этой местности нет естественного леса кроме посадок деревьев, специально предназначенных для производства картона, лишь небольшая часть из которых будет использована под фабрику.

Планируемое строительство завода американского производителя электромобилей Tesla уже давно живо обсуждается жителями общины в районе Одер-Шпрее. Около 200 человек недавно протестовали против строительства. После этого Tesla начала общественную кампанию по информированию жителей и предоставлению им возможности для обсуждения темы.

Как сообщалось, договоренность о строительстве первого в Европе завода Tesla была достигнута в прошлом году. Производитель электромобилей хочет собирать на начальном этапе 150 тысяч, а впоследствии до 500 тысяч транспортных средств в год, включая модели 3 и Y.