Избран новый председатель ПАСЕ

Новости мира:Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента.

Бельгиец Хендрик Дамс, единственный кандидат на пост нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы, был избран на эту должность в первый день работы зимней сессии.

Им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, в соответствии с очередностью, следующие два года ПАСЕ возглавит ее представитель.

Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

Кроме того, при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, обосновав его тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).