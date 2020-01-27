Премьер Словении подал в отставку

Новости мира:Премьер-министр Словении Марьян Шарец в понедельник, 27 января, подал в отставку.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец 27 января заявил, что передает в парламент свое заявление об отставке, и призвал к досрочным выборам, добавив, что его правительство меньшинства не в состоянии продвигать важные законы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"С этой коалицией, с этой ситуацией в парламенте, я не могу оправдать ожидания людей. Я мог бы их выполнить после выборов", - сказал Шарец на пресс-конференции.

Незадолго до заявления национальное информационное агентство STA сообщило об отставке министра финансов Андрея Бертонцеля.

Правительство во главе с лидером партии LMŠ Марьяном Шарецом словенский парламент утвердил в сентябре 2018 года.

Таким образом, Словения получила тринадцатое правительство страны, в которое вошли представители левоцентристских партий LMŠ, SD (социал-демократы), SMC (Партия умеренного центра), партии экс-премьера Аленки Братушек SAB и партии пенсионеров Desus.

42-летний Марьян Шарец - бывший актер и комик, он работал мэром города Камник в течение двух сроков. Шарец является самым молодым в истории премьер-министром Словении.