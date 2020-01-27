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Макрон едет в Польшу "разъяснять французские взгляды на многие европейские вопросы"

Макрон едет в Польшу "разъяснять французские взгляды на многие европейские вопросы"
22:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Макрон едет в Польшу с первым официальным визитом.

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит первый официальный визит в Польшу на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Как заявил Елисейский дворец, во время переговоров с лидерами Польши Макрон хочет "разъяснить французские взгляды на многие европейские вопросы", открыть новые сферы сотрудничества и "подчеркнуть необходимость защиты европейских демократических ценностей".

Макрон критикует правое правительство Польши в спорах с ЕС по таким вопросам, как верховенство права и независимость судебной системы. Макрон также недоволен отменой Польшей в 2016 году большого оборонного соглашения с французской компанией, а также нежеланием Варшавы принимать искателей убежища.

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Макрон 3 февраля проведет переговоры в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. На повестке дня - вопросы безопасности, обороны, энергетики, климата, экономики и промышленности.

4 февраля Макрон посетит краковский замок Вавель и выступит с речью в Ягеллонском университете.

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Франция, Польша, Эммануэль Макрон.
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