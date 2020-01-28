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Евросоюз может отказаться от мелких монет

Евросоюз может отказаться от мелких монет
14:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Еврокомиссия предложит упразднить монеты номиналом 1 и 2 цента.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен в среду планирует представить новую рабочую программу, в числе предложений - изъять из хождения мелкие монеты номиналом в один и два цента, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на черновик программы.

Инициатива под номером 43 значится в списке как "Предложение по унифицированному округлению". В ее тексте содержится указание на доклад Еврокомиссии 2018 года, в котором говорится, что все больше стран ЕС переходит на округление цен до 5 центов. Сообщается, что это может позволить сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.

Ежегодные опросы Еврокомиссии, которые проводятся среди граждан ЕС, показывают, что большинство из них также выступает за то, чтобы не использовать больше мелкие монеты, отмечает издание.

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В рабочей программе также есть инициатива по криптовалюте, ее Еврокомиссия планирует представить в третьем квартале 2020 года.

В этот же период планируется представить закон о зарядных устройствах для мобильных телефонов и планшетных компьютеров. В середине января профильный представитель Еврокомиссии предложил выработать единое зарядное устройство. Это предлагается для того, чтобы все смартфоны и планшеты заряжались шнурами с единым разъемом - так будет меньше мусора.

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Евро, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен.
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