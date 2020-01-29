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ЕС и Британия начнут переговоры об отношениях 3 марта

ЕС и Британия начнут переговоры об отношениях 3 марта
06:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Переговоры об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit начнутся 3 марта, более чем через месяц после выхода страны из блока.

Переговоры между ЕС и Великобританией о дальнейших отношениях в связи с Brexit начнутся 3 марта. Об этом информирует Guardian.

«Переговоры об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit начнутся 3 марта, более чем через месяц после выхода страны из блока», - говорится в сообщении.

Отмечается, что группу переговорщиков от Британии возглавит советник премьера по европейским делам Дэвид Фрост, со стороны Евросоюза выступит Мишель Барнье.

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Как известно, Британия должна выйти из ЕС в пятницу, 31 января. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что не будет продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года.

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ЕС, Переговоры, Британия, Переговоры об отношениях.
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