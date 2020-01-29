Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии

Новости мира:В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом из Китая.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Отмечается, что заболевание диагностировано у 32-летней китайской туристки, которая приехала в Финляндию пять дней назад из города Ухань, считающегося эпицентром распространения вируса.

Китаянка сама обратилась на прошлой неделе к врачам города Ивало, после того как у нее проявились симптомы, которые могли указывать на заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что финские медики проверяют анализы, взятые у двух туристов из Уханя. Однако пока информации о результатах анализа второго человека нет.

На территории Китая, где находится большинство заболевших, уже зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.