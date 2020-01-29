ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Новости мира:Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации, сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду вечером.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ оспаривала не только права российской делегации, но и полномочия избранного вице-президентом ПАСЕ от Российской Федерации Петра Толстого.

Полномочия российской делегации на заседании ПАСЕ были оспорены по базовым и процедурным причинам. По словам члена украинской делегации Алексея Гончаренко, более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение двух дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.