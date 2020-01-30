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Джонсон обещает "уважительно" отпраздновать выход страны из ЕС

Джонсон обещает "уважительно" отпраздновать выход страны из ЕС
15:41 Сегодня Телеграф

Новости мира:Борис Джонсон говорит, что не смотря на празднование выхода страны из состава ЕС, все будет проходить в рамках приличия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что планирует отметить выход сторан из состава ЕС. Однако он подчеркнул, что сделает это со всем уважением. 

"Я буду делать то же, что и все остальные, я с достоинством отмечу выход из Евросоюза. Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события", - приводят слова Джонсона СМИ Великобритании. 

Премьер так же подчеркнул, что отмечая это событие, необходимо не забыть о сторонниках и противниках Brexit, и никого из них не обидеть. 

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Ранее сообщалось, что Европейский парламент одобрил соглашение с Великобританией о выходе с ЕС. Теперь нужно, что бы это решение одобрил Совет ЕС. Как ожидается, это решение должно быть принято сегодня, 30 января. 

Напомним, Европарламент преодолел первый этап Brexit.

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ЕС, Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Brexit.
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