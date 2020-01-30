Джонсон обещает "уважительно" отпраздновать выход страны из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что планирует отметить выход сторан из состава ЕС. Однако он подчеркнул, что сделает это со всем уважением.
"Я буду делать то же, что и все остальные, я с достоинством отмечу выход из Евросоюза. Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события", - приводят слова Джонсона СМИ Великобритании.
Премьер так же подчеркнул, что отмечая это событие, необходимо не забыть о сторонниках и противниках Brexit, и никого из них не обидеть.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент одобрил соглашение с Великобританией о выходе с ЕС. Теперь нужно, что бы это решение одобрил Совет ЕС. Как ожидается, это решение должно быть принято сегодня, 30 января.
Напомним, Европарламент преодолел первый этап Brexit.