Последний шаг: ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

Новости мира:Совет ЕС сегодня окончательно утвердил соглашение о выходе Великобритании из состава сообщества.

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации соглашения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского Союза.

"Соглашение о выходе вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной", — сказано в сообщении.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Великобритании из блока. Оно охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару.

Данное соглашение означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям. В течение переходного периода официальный Лондон продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза.

Yesterday was an emotional day in Parliament. British friends, know that you will be missed. pic.twitter.com/HaRWsvnItE — David Sassoli (@EP_President) January 30, 2020

Стоит напомнить, что вчера Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС.