Тысячи учителей вышли на акции протеста в Нидерландах

Новости мира:В Нидерландах состоялись многотысячные митинги учителей.

Тысячи преподавателей вышли на улицы крупных городов Нидерландов с требованием, чтобы правительство, в частности, решило проблему нехватки учителей.

Как сообщает NOS, акции протеста продлятся два дня.

"Учителя вышли на улицы в разных крупных городах Нидерландов. Они требовали, чтобы правительство лучше работало над проблемами в отношении начального и среднего образования и нашло решение проблемы нехватки учителей", - говорится в сообщении.

Также учителя требовали повышения заработной платы и уменьшения нагрузки.

По информации профсоюзов, сегодня свои двери закрыли более 4000 начальных и средних школ. Много школ также не будут работать завтра.

Протесты произошли, в частности, в Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Маастрихте и Гааге.

31 января акции запланированы в Утрехте и Ден Бош.