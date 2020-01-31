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Британия официально вышла из ЕС

Британия официально вышла из ЕС
02:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В силу вступило Соглашение между Британией и Европейским союзом о Brexit.

В полночь по центральноевропейскому времени (в 01 час по киевскому времени) 31 января вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit.

Об этом сообщает Укринформ.

Оно предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новую и справедливую сделку относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

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ЕС, Великобритания, Британия, Brexit.
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