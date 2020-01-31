Боррель: Безопасность и свобода любой страны в Европе является ценностью

Новости мира:Жозеп Боррель: Стабильность у наших соседей является стабильностью ЕС.

Завершение всех конфликтов в Европе и заживления ран, которые они оставили, является приоритетом Европейского Союза.

Об этом в четверг в ходе визита на Балканы во время пресс-конференции в Приштине с президентом Косово Хашимом Тачи заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, полный текст выступления которого обнародован на сайте Европейской Службы внешних действий.

"Завершение всех конфликтов и заживление ран, от которых вы страдали и другие страны, является приоритетом. Это требование, с тем, чтобы обеспечить стабильность и безопасность всей Европы. Мы делаем это не потому, что мы просто любим вас, — несмотря на то, что мы вас любим, — но потому, что это в наших интересах. Стабильность у наших соседей является стабильностью ЕС. Безопасность, благосостояние и свобода любой страны в Европе является ценностью для всех нас", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Европа больше не может позволить себе раздел на Балканах, когда страны не являются хорошими соседями друг к другу и сосредоточены на печальных днях истории, когда они были в войне и несли потери.

"Я прибыл сюда (в Косово - ред.), чтобы предложить сотрудничество и облегчить диалог между вами и Сербией. Я прибыл сюда, чтобы просить вас о доверии и уверенности, которые являются необходимыми для хорошего сотрудничества", - добавил Боррель.