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Brexit: Меркель предложила Британии "остаться друзьями"

Brexit: Меркель предложила Британии "остаться друзьями"
17:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Меркель назвала Brexit тяжелым этапом для Евросоюза.

Выход Великобритании из Евросоюза стал "тяжелым этапом" для Германии и всего Евросоюза, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Но Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, так как нас объединяют общие ценности", - заявила канцлер в опубликованном в пятницу видеоподкасте.

По ее словам, в этом году предстоят активные переговоры с Великобританией о новых договоренностях.

"Чем больше Великобритания будет отклоняться от условий внутреннего рынка, тем сильней изменения будут определять наши будущие отношения", - указала политик.

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Она напомнила, что до 31 декабря 2020 года действует так называемый переходный период и в это время для обеих сторон ничего не изменится - ни для граждан, ни для бизнеса.

Великобритания официально выходит из состава ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января.

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Германия, Ангела Меркель, Великобритания, Brexit.
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