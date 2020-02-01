"Недоверие и пренебрежение": полиции Франции не понравилась футболка Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутил полицейские профсоюзы из-за футболки, призывающая против жестокости полиции.
Об этом сообщает Европейская правда.
На футболке автора комиксов изображена кошка без глаза вследствие ранения оружием LBD – запрещенного для использования правоохранителями в некоторых странах Европы, но разрешенного во Франции.
Футболку президенту предложил автор комиксов Жюль, с которым он разговаривал о жестокости полиции.
Фото: twitter.com/PoliceRealites
Совместная фотография Макрона и карикатуриста стала "вирусной" и вызвала возмущение со стороны копов.
"Мы ожидали чего-то другого от президента. Фотография - знак недоверия и пренебрежения к тем, кто позволил ему остаться президентом благодаря их действиям по обеспечению порядка", – заявил Ив Лефевр, генеральный секретарь профсоюза Unité SGP Police-FO.