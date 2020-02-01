"Недоверие и пренебрежение": полиции Франции не понравилась футболка Макрона

Новости мира:Полицейские Франции возмущены "вирусным" фото Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутил полицейские профсоюзы из-за футболки, призывающая против жестокости полиции.

Об этом сообщает Европейская правда.

На футболке автора комиксов изображена кошка без глаза вследствие ранения оружием LBD – запрещенного для использования правоохранителями в некоторых странах Европы, но разрешенного во Франции.

Футболку президенту предложил автор комиксов Жюль, с которым он разговаривал о жестокости полиции.

Фото: twitter.com/PoliceRealites

Совместная фотография Макрона и карикатуриста стала "вирусной" и вызвала возмущение со стороны копов.

"Мы ожидали чего-то другого от президента. Фотография - знак недоверия и пренебрежения к тем, кто позволил ему остаться президентом благодаря их действиям по обеспечению порядка", – заявил Ив Лефевр, генеральный секретарь профсоюза Unité SGP Police-FO.